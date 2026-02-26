Здание вокзала признали объектом культурного наследия

Точнее, выявленным объектом культурного наследия (ОКН). Как сообщается на странице «Архитектура Севастополя» в соцсети, этот статус зданию присвоен Севнаследием «после пятимесячного затягивания в нарушение всех законов».

Общественники указывают на необходимость в соответствие с законом провести теперь экспертизу объекта и включить историческое здание в перечень выявленных ОКН регионального значения. После экспертизы необходимо известить об этом собственника и выдать охранное обязательство.

На странице также подробно рассказывается об этапах выявления объекта культурного наследия. Оказывается, статуса исторического памятника здание лишилось в 2014 году, невзирая на его историчность и архитектурную привлекательность. Общественники в апреле 2025 года обратились в Севнаследие с требованием выявить здание как ОКН, однако в течение положенных 90 дней ответа на их запрос не последовало. После истечения положенного срока рассмотрения неравнодушные севастопольцы направили соответствующее заявление о нарушении федерального законодательства в городскую прокуратуру.

Вмешательство последней и повлияло на принятие последующего решения.

Через два месяца после вмешательства прокуратуры наконец-то состоялось заседание комиссии Севнаследия, которая рекомендовала «запросить дополнительные архивные данные в музеях города» относительно здания вокзала.

В итоге 16.02.2026 по управлению был издан приказ №19 «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Здание железнодорожной станции «Севастополь», расположенного по адресу: Севастополь, ул. Вокзальная, 5.

Общественники также обращают внимание, что ответ от Севнаследия об издании приказа они не получили до сих пор ни в электронном, ни в бумажном виде.

Проект здания железнодорожного вокзала выполнен в 1948-1950 годах институтом Союзтранспроект (архитектор Богоявленский) с использованием старых фундаментов разрушенного во время войны прежнего здания (постройки около 1875 года). Главный фасад выходит на просторную площадь с автостоянкой, центральная часть вокзала — одноэтажная.

По оси, над центральным входом, — пологий фронтон, по бокам в ризолитах еще два входа. Над ними – круглые башенки без окон с рострами и шпилями, крышу обрамляет балюстрада.