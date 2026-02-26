В Симферополе ставят пьесу о телефонных мошенниках

На сцене Музыкального театра прошла первая сценическая репетиция уникальной театральной постановки, направленной на борьбу с киберпреступниками.

Противодействию телефонным мошенникам посвящен спектакль «Фон. Телефон».

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, постановка носит профилактический характер и направлен на повышение уровня правовой грамотности граждан. Режиссер выбрал камерный формат постановки, предполагающий размещение зрителей непосредственно в сценическом пространстве. Такой подход позволяет повысить вовлеченность аудитории и усилить профилактический эффект.

Спектакль будет представлен как на стационарной сцене, так и на выездных площадках — в образовательных учреждениях, социальных организациях и общественных пространствах.

Премьера спектакля «Фон. Телефон» запланирована на конец марта.