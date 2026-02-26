Участковый обворовал умершего

Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор бывшему старшему участковому уполномоченному полиции. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и краже чужого имущества. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Установлено, что в мае 2025 года полицейский узнал от коллег о смерти одинокого мужчины в Гагаринском районе. Страж порядка обманул соседа, у которого хранились ключи от квартиры умершего, проник в жилище и похитил 2285887 рублей и шесть копеек.

На следующий день к участковому обратился представитель дочери умершего (она проживает в Киеве) с сообщением, что в квартире хранились деньги, но пропали. Полицейский сначала отрицал свою причастность к пропаже, а позже вернул лишь часть денег, а полную сумму — только после настойчивых требований представителя наследницы.

По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года, а также лишён специального звания.

Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба гагаринского районного суда Севастополя.