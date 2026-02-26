Спрогнозировали социально-экономическое развитие Севастополя до 2042 года

Прогнозный план социально-экономического развития до 2042 года составили в городском департаменте экономического развития и утвердили на заседании правительства.

По словам директора департамента экономического развития Натальи Борисовой, такой план необходим для формирования бюджетного прогноза региона на долгосрочную перспективу.

Прогноз подготовили в базовом и консервативном вариантах, последний с учетом возможного ухудшения внешнеэкономических условий.

О ВРП и инвестициях

«Экономика города сохраняет устойчивую положительную динамику на всех прогнозируемых периодах», – засвидетельствовала Н.Борисова.

В числе самых важных экономических показателей она назвала валовой региональный продукт (ВРП). По итогам 2025 года ВРП оценивается на уровне 342,1 млрд рублей, что означает рост на 5,3% к уровню 2024 года. В 2026 году прогнозируется увеличение ВРП до 382,5 млрд руб, а к 2042-му этот показатель выйдет в базовом варианте на уровень 1,8 трлн руб.

Увеличение инвестиций в основной капитал с 2026 по 2042 годы прогнозируется в объеме более 100 млрд рублей ежегодно, за счет всех источников финансирования.

«На сегодня, с учетом данных за 2022-2024 и по итогам 9 месяцев 2025 года инвестиции, без учета федерального бюджета, составили 276,4 млрд рублей», – доложила Н.Борисова.

По строительству ежегодное увеличение объемов прогнозируется на уровне от 4 до 11,6%, что связано с реализацией инфраструктурных проектов и выполнением федеральных целевых программ.

О доходах населения

Численность населения к 2042 году достигнет 754,1 тыс человек, трудоспособного населения – 454,7 тыс человек.

Номинально начисленная среднемесячная зарплата по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 64,8 тыс руб. Ее рост к 2036 году прогнозируется до 158 тыс руб, а к 2042-у – зарплата согласно прогнозу составит от 208 до 234 тыс руб.

Уровень зарегистрированной безработицы не превысит 0,2% от численности рабочей силы.

Что касается реальной заработной платы, то соответствующие цифровые показатели на заседании озвучены не были.