Программу «Строительство» откорректировали

По сравнению с прежней программой, рассчитанной на 2024-2028 годы, сдачу долгостроев в Севастополе передвинули на более поздний срок, а некоторые объекты в ней просто исчезли.

Кабмин России утвердил актуализированный перечень проектов, которые будут реализованы в рамках комплексной государственной программы «Строительство» в 2026-2030 годах.

В документ вошли приоритетные с точки зрения государства проекты, на реализацию которых будет выделено финансирование из федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Это крупные социальные учреждения — медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Общий объем федерального финансирования мероприятий, включенных в перечень, составляет около семи трлн рублей.

В перечне строек программы — севастопольские объекты: развязка «Огурец», туннель на ул.Пожарова, больница скорой помощи, инфекционка, онкодиспансер, КОС «Южные» и прочие долгострои. Сроки их сдачи перенесены с 2025-го и 2026-го на более поздние.

Инфекционную больницу начнут проектировать лишь в 2028-м. Реконструировать дорогу в Казачью и строить новую из Казачьей на Фиолент намерены до конца 2029 года. Тоннель на ул.Пожарова сдадут в 2027-м. В Балаклаве работы по созданию яхтенной марины, которые должны были уже закончиться, продолжат и в 2027 году.

Некоторые из объектов, которые ранее значились в планах строительства на 2024-2026 годы, почему-то исчезли из нового перечня. Это касается строительства здания Севастопольского академического театра танца им.В.А.Елизарова. Отсутствует и реконструкция детского оздоровительного лагеря «Омега». Нет мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой (вода, канализация, электричество и дороги) территорий комплексной застройки на Северной стороне. Также исчезла строка о строительстве энергоподстанции «Нахимовская». Будем оптимистично думать, что ее включили в какую-то другою госпрограмму.

Госпрограмма «Строительство»

Работа в рамках комплексной государственной программы «Строительство» была запущена по поручению Президента в 2023 году. Она позволяет строителям концентрировать ресурсы на ключевых объектах, обеспечивая их своевременный ввод и наиболее эффективное использование бюджетных средств. Перечень проектов, входящих в состав программы, ежегодно актуализируется.