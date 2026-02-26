Плюс 19 коров и минус две свиньи

В отчете Крымстата о социально-экономическом положении Севастополя за 12 месяцев 2025 года приведены данные о положении в сельском хозяйстве региона.

По предварительной оценке, объем производства продукции всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе-декабре в действующих ценах составил 5,33 млрд рублей. Это на 6,2% меньше по сравнению с результатами 2024 года.

Данных по виноградарству и овощеводству в отчете нет, но приведены результаты работы животноводов. На конец декабря 2025 года поголовье крупного рогатого скота в севастопольских хозяйствах составило 920 голов, что на 7% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. В том числе коров —708 голов (на 2,8% больше), свиней — 2 головы (на 90,9% меньше), овец и коз — 1353 головы (на 15,6% меньше), птицы всех видов — 14972 головы (на 19,6% меньше).

За этот период сельхозпредприятия произвели скота и птицы на убой (в живом весе) 433,8 т, молока — 3851,4 т, яиц —1,2152 млн штук.