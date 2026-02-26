Отделение налоговой службы в Камышовой бухте закрывают

С 1 апреля 2026 года прекращается обслуживание налогоплательщиков в обособленном подразделении №2 на ул.Пролетарской, 24.

Как сообщило Управление Федеральной налоговой службы по Севастополю, закрытие отделения связано с усовершенствованием технологической инфраструктуры налоговой службы и развитием интернет-сервисов и услуг, предоставляемых в электронной форме.

С 1 апреля налогоплательщики могут обращаться в подразделения: №1 на ул.Кулакова, 37 и №3 на ул.Героев Севастополя, 74. Также государственные услуги ФНС России можно получить в любом отделении МФЦ Севастополя.

Любые вопросы, входящие в компетенцию Федеральной налоговой службы, налогоплательщики могут решить дистанционно через линейку личных кабинетов на сайте ФНС России, а так же воспользовавшись интернет-сервисами ФНС России.

Телефон Единого контакт-центра ФНС России: 8 (800) 222-22-22.