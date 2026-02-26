Объектов археологического наследия под зданием Штаба флота не обнаружено

Отсутствие культурного слоя следует из Акта государственной историко-культурной экспертизы, содержащей результаты археологических исследований в границах земельного участка под зданием Штаба Черноморского флота.

Документ полностью называется «Технический отчет о проведении археологических исследований с целью определения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по использования лесов и иных работ по объекту «Здание штаба Черноморского флота в г. Севастополе» по адресу ул. Советская, д.2, в/г №359 (кадастровый номер 91:03:001006:2376)» и теперь будет рассмотрен в Севнаследии.

Экспертиза выполнена по заказу ППК «Военно-строительная компания», имеющая отношение к Министерству обороны.

Ранее стало известно об исчезновение с декабря 2025 года здания штаба Черноморского флота из перечня объектов культурного наследия, где оно числилось с 1990 года. Последнее вызвало вопросы у общественников, которые они намерены решить в суде.

На сегодня, конструкции здания полностью демонтированы, что стало необходимостью после ракетной атаки ВСУ 22 сентября 2023 года.

О том, будет ли восстановлено здание в прежнем виде, пока не известно.

Зато известно, что здание было построено в 1958-1959 годах. В книге Е.Веникеева «Архитектура Севастополя» со ссылкой на на В.М.Артюхова указано, что оно построено по архитектурному проекту Ю.Фердмана и В.Ежова.

Здание имело форму буквы «П», со стороны Матросского бульвара его держала платформа, укрепленная высокими подпорными стенами. Главный фасад был обращен к морю величественной колоннадой, верх которой обрамлял высокий гладкий парапет.