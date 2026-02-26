Горхоз расширяется

Штатная численность подведомственного департаменту городского хозяйства предприятия «Парки и скверы» выросла почти на четыре сотни человек.

Всего в Севастополе 24059 работников госучреждений, это на 433 штатных единицы больше, чем в конце прошлого года.

Правительство города внесло изменения в предельную штатную численность работников госучреждений, содержащихся за счет городского бюджета. Это делается регулярно для расчета размера средств на их финансирование.

Больше всего новых штатных единиц появилось в департаменте городского хозяйства — +372. В декабре прошлого года их было 582, а в феврале текущего — стало 954.

Также штаты были увеличены в управлениях ветеринарии — 140 (+25), спорта — 1091,50 (+6), департаментах культуры — 2199,78 (+16), труда и соцзащиты — 610 (+11) и общественной безопасности — 386 (+4).

Как и в прошлом году самые многочисленные бюджетники — это департамент образования и науки — 14492,83 штатных единиц и здравоохранения — 2144,5. По-прежнему самый незначительный штат сотрудников в аппарате Законодательного собрания (15) и в департаменте внутренней политики (13).

Согласно отчету Крымстата о социально-экономическом положении Севастополя за 2025 год, среднемесячная заработная плата в ноябре составила 66 тысяч рублей у всех работающих, а у бюджетников — 77 тысяч рублей.