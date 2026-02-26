Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина

Суд оставил в силе решение об аресте российского археолога до 4 марта, сообщает ТАСС .

Апелляционный суд в Варшаве отказал в удовлетворении жалобы адвоката российского археолога Александра Бутягина на решение суда первой инстанции об аресте ученого до 4 марта.

«Суд постановил оставить в силе решение об аресте подозреваемого гражданина РФ Александра Бутягина с 13 января 2026 года до 4 марта 2026 года», — сказала судья Мажанна Пекарская-Дронжек, оглашая приговор.

По ее словам, стороне защиты не удалось привести достаточные аргументы в пользу того, что изменение меры пресечения не будет нести за собой высокий риск побега.

«Принимая во внимание все вышеперечисленные аргументы, апелляционный суд оставил в силе обжалованное решение [Окружного суда в Варшаве]», — подытожила судья.

После оглашения решения суда сторона защиты заявила о том, что продолжит бороться в рамках процедуры экстрадиции ее клиента, дата окончательного заседания по которой пока не назначена.

Дата слушания Окружного суда Варшавы, на котором будет принято решение о правомочности экстрадиции российского ученого на Украину, пока еще не назначена.

«На настоящий момент дата заседания по основному процессу об экстрадиции еще не назначена. Скорее всего, это произойдет скоро, как только судебные акты будут возвращены из апелляционного суда», — отметил представитель защиты.

Ценный пленник

Польские власти опасаются побега А.Бутягина и рассматривают его как «ценного пленника». Такое мнение в беседе с ТАСС высказала сестра археолога сотрудник Государственного Эрмитажа Маргарита Войнаровская, комментируя решение суда о продлении ему срока содержания под стражей до 4 марта.

Связь с братом, по словам М.Войнаровской, удается держать только обрывками. Трудности с коммуникацией связаны преимущественно с местными тюремными правилами и бюрократическими процедурами, а не с особенностями именно его дела.

Процесс обмена письмами выстроен сложно: родственники готовят послания в электронном или печатном виде, затем переделывают их в графический формат и передают через консула или адвоката. В ответ Бутягин от руки дописывает несколько фраз на распечатках, после чего семье присылают фотографии этих листков.

Из-за сложных бюрократических процедур воспользоваться телефоном у археолога также нет возможности. Раз в неделю дается всего одна попытка.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.