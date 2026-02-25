В незаконном доме сдают помещения коммерсантам

Четырехэтажный дом на пл.Пирогова, 3 был признан незаконным строением еще в 2016 году. Но самострой не снесли, а достроили и успешно эксплуатируют.

Прокуратура Ленинского района Севастополя проверила законность эксплуатации объектов капитального строительства на пл.Пирогова №3 и №5.

Дома принадлежат одному собственнику, расположены на участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства, но имеют признаки многоквартирных строений. Помещения на первом этаже сданы в аренду для ведения коммерческой деятельности, что противоречит виду разрешенного использования данных земельных участков. А дом №3 даже не имеет разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Прокурор района направил в суд два исковых заявления о запрете собственнику предоставлять помещения по указанным адресам в аренду коммерсантам.

Кроме того, прокурор района возбудил в отношении руководителя коммерческой организации — арендатора помещения дела об эксплуатации объекта капстроительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию.

Почему-то не снесли

В далеком 2016 году Ленинский районный суд по иску правительства Севастополя признал дом на Пирогова, 3 самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Это решение подтвердил и Городской суд и обязал собственника снести самострой в течение трех месяцев. А если дом не снесут, такое право переходит правительству Севастополя, а расходы на демонтаж взыщут с ответчика.

Как видим, дом не снесли, а достроили. Верхние этажи заселили, а нижний — сдали в аренду.