Севастопольский оперный театр будет сотрудничать с Михайловским

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 февраля приняли участие в подписании соглашения между Севастопольским государственным театром оперы и балета и Санкт-Петербургским государственным академическим театром оперы и балета им.Мусоргского — Михайловским театром.

Подписи под соглашением поставили директор севастопольского театра Анна Касаткина и санкт-петербургского театра Ирина Делигач.

М.Развожаев отметил, что с Санкт-Петербургом Севастополь связывает давняя дружба и крепкое сотрудничество: «Наши города всегда вместе: и на фронте, и в культуре, и это дорогого стоит».

Театр оперы и балета на мысе Хрустальный в Севастополе — новый крупнейший культурный центр Юга России. «Многое предстоит сделать, чтобы наш театр получил своё лицо, известность и историю. И сотрудничество с Михайловским театром — это важнейший этап на этом пути. Наши артисты смогут создавать совместные проекты, обмениваться опытом, выступать на сценах Севастопольского и Санкт-Петербургского театра. Это огромный и важный шаг к тому, чтобы о нашем театре, о наших артистах узнала вся страна», — подчеркнул М.Развожаев.

В ответ А.Беглов отметил, что Санкт-Петербург всегда активно участвовал в театральной жизни Севастополя.

«Сегодня мы делаем важный шаг к укреплению партнёрства Петербурга и Севастополя. Наши города — морские форпосты России. С их помощью страна защищает свои исконные земли на Балтийском и Чёрном морях. Сейчас мы снова в одном строю боремся с наследниками нацистов. Культура — ещё одно из важнейших звеньев, связывающих два наших города. Михайловский театр — это визитная карточка нашего города. Уверен, взаимодействие между двумя театрами даст новый импульс для творчества, развития искусства», — сказал А.Беглов.

Здание Севастопольского государственного театра оперы и балета строится в составе Музейного и театрально-образовательного комплекса на мысе Хрустальном. Основная сцена театра будет рассчитана на 1100 мест, малая — на 200. Театр уже ведет активную гастрольную деятельность, представляя свои премьерные спектакли на главных сценах страны. На этот год запланировано несколько премьер, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.