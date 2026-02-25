Прокуратура хочет встретиться с бизнесом

Предпринимателей приглашают 4 марта в центр «Мой бизнес» на встречу с первым заместителем прокурора Севастополя Дмитрием Теллиным.

Запланировано участие и.о. заместителя губернатора Севастополя Дениса Профатилова и уполномоченного по защите прав предпринимателей города Ильи Пестерникова.

Субъекты хозяйствования смогут обратиться по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:

— при предоставлении государственных услуг;

— в случае невыдачи разрешительных документов;

— при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;

— в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;

— при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.

В зависимости от тематики обращений на прием будут приглашены руководители и представители профильных департаментов и управлений правительства Севастополя.

Запись на прием ведется до 2 марта и только по предварительной регистрации по ссылке: work.mb92.ru/~A777a.

На все вопросы вам ответят по телефонам: 53-02-14, 99-97-03.