Прокуратура хочет встретиться с бизнесом
Предпринимателей приглашают 4 марта в центр «Мой бизнес» на встречу с первым заместителем прокурора Севастополя Дмитрием Теллиным.
Запланировано участие и.о. заместителя губернатора Севастополя Дениса Профатилова и уполномоченного по защите прав предпринимателей города Ильи Пестерникова.
Субъекты хозяйствования смогут обратиться по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе возникающим:
— при предоставлении государственных услуг;
— в случае невыдачи разрешительных документов;
— при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;
— в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;
— при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам и т.п.
В зависимости от тематики обращений на прием будут приглашены руководители и представители профильных департаментов и управлений правительства Севастополя.
Запись на прием ведется до 2 марта и только по предварительной регистрации по ссылке: work.mb92.ru/~A777a.
На все вопросы вам ответят по телефонам: 53-02-14, 99-97-03.