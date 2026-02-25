Приглашают собирать макулатуру для благотворительности

Благотворительный фонд поддержки пострадавших в ДТП детей имени Наташи Едыкиной проводит акцию «Макулатура, пластик и металлолом рулят», которая является частью проекта «Вторсырьё рулит» и приурочена ко Всемирному дню некоммерческих организаций, Международному дню добрых дел, Дню мецената и благотворителя в России, Дню экологического образования.

Организаторы данным проектом хотят привлечь внимание к снижению экологического ущерба от вторичных отходов, продвижению идеи грамотной утилизации отходов и вторичной переработки, внести вклад в развитие природной переработки, привлечёт внимание к культуре поведения на дорогах и помочь пострадавшим в дорожно-транспортные происшествия.

Вырученные от сбора вторсырья средства направят на адресную помощь подопечным фонда, пострадавшим в ДТП, на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также на организацию и реализацию проекта.

Акция проходит с 27 февраля по 2 мая и отхватывает все субъекты Российской Федерации. Ее участники будут отмечены благодарственными письмами.

В Севастополе вторичное сырье принимают на ул.Шабалина, 19 в общественной организации «Экодруг», на предприятии «Севастопольвторресурсы» на ул.Индустриальной, 9 и в макулатурной компании «Севастополь» на ул.Хрусталева, 105.

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной назван в память жизнерадостной, талантливой девочки, попавшей в дорожно-транспортное происшествие 11 апреля 1997 года. В течение 53 дней за ее жизнь боролись врачи, родные и близкие, но чуда не случилось.

Больше узнать о проекте можно на сайте фонда vsr.fond-edykina.ru.