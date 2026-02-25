Главная Новости

Приглашают на игру «Зарница 2.0»

Антонова Алиса

«Зарница 2.0» — это современная версия легендарной советской военно-спортивной игры. Проект перезапущен в России в 2024 году и с тех пор набирает масштаб.

В Севастополе игра реализуется Движением Первых, Юнармией, Ассоциацией ветеранов СВО, департаментом образования и науки, Центром военно-патриотического воспитания и управлением по делам молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

— «Зарница» давно стала символом мужества, дружбы и стремления к победе. А версия 2.0 — это шаг вперед: сочетание традиций и новых технологий, военной подготовки и актуального молодежного формата, в котором каждый участник сможет проявить инициативу, лидерство и ответственность, — отметила начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко на открытии отборочного этапа игры.

Главная цель соревнований — развитие командного духа, лидерских качеств, стратегического и тактического мышления, физической выносливости, чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма, знакомства с историей и традициями страны через игровые ситуации.

Участвуя в «Зарнице 2.0», ребенок получает ценные навыки, такие как управление беспилотными аппаратами, оказание первой помощи, выявление и противодействие ложной информации, защита от киберугроз, тактика ведения боя, штурмовые действия, разминирование и выживание в экстремальных условиях. Кроме того, игра развивает умение работать в отряде, формирует чувство сопричастности к общему делу, дисциплину, коллективную и индивидуальную ответственность. Это помогает детям стать более организованными, уверенными в себе и готовыми к различным жизненным ситуациям.

В 2026 году — это уже третий сезон — возрастные рамки игры расширены — теперь играют участники от 7 до 23 лет в четырех возрастных категориях.

Состав отряда: 10 человек: командир, два медика, сапер, два оператора БПЛА, военкор, два штурмовика, политрук и связист.

Кто может подать заявку: наставник отряда (педагог, воспитатель, родитель или законный представитель). Участники присоединяются по ссылке от наставника.

Участие добровольное. Регистрация на игру открыта до 31 марта. Подать заявку можно на сайте зарница.будьвдвижении.рф.

