Обрезать деревья можно будет без порубочного билета

Так решили депутаты постоянного комитета по градостроительству Законодательного собрания Севастополя 25 февраля на своем расширенном заседании.

Внесенное изменение необходимо для обеспечения более эффективной и безопасной работы электросетевого и газораспределительного комплексов ресурсоснабжающих организаций, а также для выполнения дорожно-транспортных работ. Соответствующие изменения внесены в ст.1.6 Закона города Севастополя от 23 декабря 2021 года №683-ЗС «Об охране зеленых насаждений в городе Севастополе».

В расширенном заседании, кроме членов комитета, приняли участие директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова, заместитель начальника управления правовой работы Александр Рубанов, старший помощник прокурора города по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами Алексей Храмов.

По словам председателя постоянного комитета по градостроительству Константина Пирогова, в последний год вопрос о необходимости внести соответствующие изменения в закон поднимался неоднократно.

— С учетом того, что охранные зоны уже установлены, для подавляющего большинства объектов электросетевого хозяйства было принято решение о необходимости разработки проекта закона, позволяющего производить обрезку зеленых насаждений без порубочного билета в данных охранных зонах. Последнее позволит более оперативно осуществлять электроснабжение и эксплуатацию объектов сетевого хозяйства, — заявил К.Пирогов.

Он также сказал, что работы Севастопольэнерго зачастую требуют срочности, гибкости, сопряжены с обстоятельствами неукоснительного соблюдения противопожарных правил, а процедура получения порубочного билета затрудняет их проведение.

Внесение изменений в закон требуется и для поддержания безопасности дорожного движения. Новшества коснутся исключительно обрезки зеленых насаждений. Для сноса и пересадки порубочный билет остается обязательным.

Изменения предлагают вывести из-под действия закона территории кладбищ в связи с их спецификой и особенностью функций зеленых насаждений на их территориях.

По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, вносимые изменения сложились давно, в процессе правоприменительной практики. Она также отметила, что данный закон не распространяется на правоотношения, связанные с Красной книгой, с севастопольскими лесами и особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). То есть, обрезка или снос краснокнижных растений, а также растущих в лесу или природных заказниках, регулируется другими законами.

Одобренный законопроект участники совещания передали для включения в повестку дня очередного заседания заксобрания.