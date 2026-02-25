Главная Новости Экология

Обрезать деревья можно будет без порубочного билета

Щербакова Евгения


Так решили депутаты постоянного комитета по градостроительству Законодательного собрания Севастополя 25 февраля на своем расширенном заседании.

Внесенное изменение необходимо для обеспечения более эффективной и безопасной работы электросетевого и газораспределительного комплексов ресурсоснабжающих организаций, а также для выполнения дорожно-транспортных работ. Соответствующие изменения внесены в ст.1.6 Закона города Севастополя от 23 декабря 2021 года №683-ЗС «Об охране зеленых насаждений в городе Севастополе».

В расширенном заседании, кроме членов комитета, приняли участие директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова, заместитель начальника управления правовой работы Александр Рубанов, старший помощник прокурора города по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами Алексей Храмов.

По словам председателя постоянного комитета по градостроительству Константина Пирогова, в последний год вопрос о необходимости внести соответствующие изменения в закон поднимался неоднократно.

— С учетом того, что охранные зоны уже установлены, для подавляющего большинства объектов электросетевого хозяйства было принято решение о необходимости разработки проекта закона, позволяющего производить обрезку зеленых насаждений без порубочного билета в данных охранных зонах. Последнее позволит более оперативно осуществлять электроснабжение и эксплуатацию объектов сетевого хозяйства, — заявил К.Пирогов.

Он также сказал, что работы Севастопольэнерго зачастую требуют срочности, гибкости, сопряжены с обстоятельствами неукоснительного соблюдения противопожарных правил, а процедура получения порубочного билета затрудняет их проведение.

Внесение изменений в закон требуется и для поддержания безопасности дорожного движения. Новшества коснутся исключительно обрезки зеленых насаждений. Для сноса и пересадки порубочный билет остается обязательным.

Изменения предлагают вывести из-под действия закона территории кладбищ в связи с их спецификой и особенностью функций зеленых насаждений на их территориях.

По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, вносимые изменения сложились давно, в процессе правоприменительной практики. Она также отметила, что данный закон не распространяется на правоотношения, связанные с Красной книгой, с севастопольскими лесами и особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). То есть, обрезка или снос краснокнижных растений, а также растущих в лесу или природных заказниках, регулируется другими законами.

Одобренный законопроект участники совещания передали для включения в повестку дня очередного заседания заксобрания.

