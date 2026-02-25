Экономика Севастополя-2025 в цифрах

Крымстат представил отчет о социально-экономическом положении Севастополя за 12 месяцев прошлого года. Статистики отмечают рост промышленного производства, зарплат, цен и тарифов. Основными двигателями экономического развития региона являются торговля, строительство и перерабатывающая промышленность. Треть предприятий в городе убыточны.

Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий и организаций относительно 2024 года увеличился на 2,6% и составил 328 млрд рублей.

Так оборот предприятий оптовой и розничной торговли, а также по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов составил 158,4 млрд рублей; строительных организаций — 36,4 млрд; обрабатывающих производств — 33,5 млрд; предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха — 28,7 млрд; учреждений здравоохранения и социальных услуг — 7 млрд; гостиниц и общественного питания — 6,5 млрд; производителей пищевых продуктов — 5,17 млрд: напитков — 4,23 млрд; сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 3,9 млрд; производства электрического оборудования — 2,9 млрд; учреждений образования — 2,32 млрд; деятельности в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений — 1,35 млрд.

Прибыльных предприятий в Севастополе 65,8%. Ими получено 176,76 млрд рублей прибыли, которая по сравнению с предыдущим годом увеличилась в два раза. Наиболее успешными оказалась деятельность в сфере строительства — +36,1%, оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — +29,3% и промышленности — +16,4%. А сумма убытков убыточных предприятий за год увеличилась в 1,7 раза и составила 4,3 млрд рублей.

Розничная торговля и общественное питание

Объем розничной торговли составил 128,75 млрд рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2024 года. В обороте преобладали пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия — 53,3%. Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания, за отчетный период составил 10 млрд рублей или 99,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Населению было оказано платных услуг на 60 млрд рублей, что на 3,7% больше чем в 2024 году. Самыми популярными были бытовые, коммунальные, жилищные, телекоммуникационные и медицинские услуги. Они составили 66% от общего объема.

Цены и тарифы

За год цены на продовольственные товары выросли на 13%. Непродовольственные товары подорожали на 6,7%, услуги — на 11,2%.

Средняя стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Севастополе в декабре прошлого года составила 24,5 тысячи рублей в расчете на одного человека, увеличившись за 12 месяцев на 6,7%. При этом средняя стоимость минимального набора продуктов питания на тот же период составила 7,4 тысячи рублей (+5,3% за год).

За год подорожали: масло сливочное — +23,1%; масло подсолнечное — +22,7%; рыба — +21%; молоко и молочная продукция — +19,6%; хлеб и хлебобулочные изделия — +17,4%; плодоовощная продукция, включая картофель — +16,1%; алкогольные напитки — +13,8%; бензин автомобильный — +11,6%; мясо и птица — +10,1%; жилищные и коммунальные услуги (включая аренду квартир) — +10,1%; медицинские услуги — +9%; электротовары и другие бытовые приборы — +8,7%; моющие и чистящие средства — +4,7%; стройматериалы — +2,8%. Зато подешевели: яйца куриные — -21,3% и сахар-песок — -1,2%.

Уровень жизни и заработная плата

Реальные денежные доходы населения Севастополя в третьем квартале 2025 года по сравнению с этим же периодом предыдущего года уменьшились на 0,4%. Среднемесячная заработная плата в ноябре 2025 года составила 66 тысяч рублей у всех работающих (рост на 10,6% к прошлому году). У бюджетников больше — 77 тысяч рублей.

Разница между максимальной и минимальной зарплатой по отраслям — почти 100 тысяч рублей.

По отраслям, в тысячах рублей: производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 122; производство прочей неметаллической минеральной продукции — 100; строительство — 97; деятельность в области информации и связи — 94; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 84; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 81; обрабатывающие производства — 71; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 70; образование — 63; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 59; производство пищевых продуктов — 58; деятельность профессиональная, научная и техническая — 45; служба в гостиницах и предприятиях общественного питания — 41; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 38; производство текстильных изделий — 36; операции с недвижимым имуществом — 34; производство мебели — 33; изготовление одежды — 27; производство электрического оборудования — 26; полиграфическая деятельность и копирование носителей информации — 25.