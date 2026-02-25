Дядя и племянник ограбили старика

Как сообщили в пресс-службе УМВд Росси по Севастополю, мужчины «цыганской народности» — 33-летний племянник и его 38-летний дядя — приехали из Ставропольского края на заработки. Они подыскивали прохожих и предлагали приобрести электроинструменты по очень выгодной цене, а вырученные деньги, с их слов, направляли на нужды бойцов СВО.

На обочине загородной дороги мужчины заметили одинокого 82-летнего мужчину и решили, что это их клиент. Жертве предложили приобрести пять наименований инструментов всего за 20 тысяч рублей и, конечно же, пообещали, что это будет «вклад в благое дело». Пожилой мужчина заинтересовался, но денег у него при себе не было. Настойчивые коммерсанты тут же выразили готовность подвезти его домой для завершения сделки.

Там продавцы объявили, что покупатель им должен не 20, а 200 тысяч рублей. У пенсионера такой суммы не было. Тогда злоумышленники обыскали дом, подавив сопротивление хозяина физической силой. В раскладном диване им удалось найти 36 тысяч рублей. С добычей «коммерсанты» скрылись в неизвестном направлении.

Испуганный пенсионер обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району вышли на след криминального дуэта и задержали его. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Дядя и племянник заключены под стражу.