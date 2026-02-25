Чипирование обеспечит безопасность ваших питомцев

Чипирование — это процедура имплантации под кожу питомца специального электронного идентификационного чипа, который выполняет функцию электронного паспорта. Чип состоит из микросхемы и антенны и помещен в специальную капсулу из биологически инертного стекла, длина которой составляет 12 мм, а диаметр — всего 2 мм. Чип хранит уникальный код, позволяющий идентифицировать собаку и ее владельца. Активируется устройство при получении сигнала от специального сканера. После чипирования информации о животном о его владельце заносится во всероссийскую базу питомцев.

— Процедура несложная, проходит быстро. Конечно, все зависит от животного — от его болевого порога. Сама операция — это инъекция, когда под кожу вводится микрочип: под холку или под левую или правую лопатку. При этом чипы имеют свойство чуть-чуть мигрировать. Ищут его специальным сканером, — рассказала ведущий ветеринарный врач госветклиники Александра Полиновская.

Чипирование необходимо для планирования бесплатных вакцинаций, обеспечения лекарствами и контроля за здоровьем питомцев. Чип также помогает идентифицировать питомца в любой клинике страны, путешествовать с ним, участвовать в выставках и быстро находить в случае потери.

С декабря прошлого по январь этого года в ветеринарной клинике было чипировано 612 кошек и собак. Чипирование как и регулярную вакцинацию домашних животных специалисты рекомендует начинать с двух месяцев.

— Сегодня мы пришли в ветеринарный центр за регулярными процедурами и моему питомцу предложили стать моделью для просветительского мероприятия по чипированию. Мою собаку породы Акита-ину (японка) зовут Бонита, по простому — Бони. Ей уже семь лет. Она довольно взрослая. Это собака-компаньон, философиня, очень интересная дамочка. Само чипирование ей было проведено в 2,5 месяца заводчиками, — поделилась владелица собаки Анна Дударева.

Бонита никогда не терялась, потому что хозяева ее любят, всегда следят и ухаживают. Но ее хозяйка знает случаи, когда собаки терялись и даже были украдены.

— Есть породы собак, которые любят убегать — например, хаски — бегучие собаки. В таких случаях чипирование — очень полезная процедура. Это дает гарантию и питомцу и хозяину, что животное всегда будет рядом, останется в семье, — объяснила А.Дударева.

В государственном бюджетном учреждении «Севастопольский ветеринарный центр на Могилевской, 16 чипирование проводится бесплатно. Любой желающий может прийти сюда с питомцем с понедельника по пятницу с 8.30 до 14.00 и сделать эту процедуру.