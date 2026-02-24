Зимняя погода сохранится на Юге России до конца февраля

Погода в Южном федеральном округе в последнюю неделю февраля сохранится зимней, следует из прогнозов опрошенных ТАСС синоптиков. В большинстве регионов ожидаются снег, гололедица и температурные «качели» около нуля градусов, но к началу марта местами прогнозируется потепление.

В ожидании весны

«Весны нет, о ней пока еще рано говорить, пока ждем. [В Волгоградской области] после значительного понижения температуры в выходные дни — вплоть до минус 12-14 градусов ночью и трех градусов мороза днем — со вторника прогнозируется потепление: ночные температуры повысятся до четырех-пяти градусов мороза, днем температура будет колебаться около нуля», — сказал ТАСС врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

Температурные «качели» ожидаются в Астраханской и Ростовской областях, а также Калмыкии: от нескольких градусов выше нуля днем, до минусовых температур в ночное время. В прикаспийском регионе небольшие дожди и мокрый снег прогнозируются в понедельник и вторник. На Дону, наоборот, снег с дождем ожидаются в отдельных районах в середине недели. В Калмыкии, начиная с 25 февраля, осадки днем в виде мокрого снега, ночью — снег.

На дорогах во всех регионах сохранится гололедица.

На черноморском побережье

В Крыму погода также прогнозируется, скорее, зимней. «В регионе сохранится неустойчивый характер погоды. Будет дождливо, на севере Крыма возможен мокрый снег. Температурный фон будет очень низким», — сказала ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее данным, в северных районах по ночам возможно до одного-двух градусов мороза, на остальной территории — три-пять градусов тепла. Днем прогнозируется два-семь градусов выше нуля.

Первая половина недели в Сочи и на федеральной территории Сириус, согласно данным сервиса «Яндекс погода», будет дождливой, температура воздуха опустится с плюс 16 градусов, установившихся на курорте в выходные дни, до плюс восьми градусов. Солнечные дни в Сочи и Сириусе ожидаются в конце недели, но температура воздуха в пятницу и субботу останется прежней и не превысит девяти градусов тепла.

Для Краснодарского края в целом сервис дает похожий прогноз: после потепления в выходные, дневные температуры вновь опустятся, в среднем, до плюс девяти градусов днем и плюс трех градусов ночью. Со среды по пятницу в Краснодаре ожидаются дожди, в пятницу — крепкий ветер с порывами до 19 метров в секунду. Однако, к выходным в регионе вновь должно потеплеть.

В Севастополе — мокрый снег

По данным Севастопольского метеоцентра, 24 февраля будет облачно и дождливо. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем — северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +7...+9°С.

25 февраля — облачно. Ночью и днем осадки, временами сильные (дождь, мокрый снег). Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5°С.

26 февраля — облачно. Ночью, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4°С.

27 февраля — облачно. Ночью и днем дождь и мокрый снег. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +3...+5°С.