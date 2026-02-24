Заслужил медаль!

Ведомственная награда Минкульта учреждена в мае 2025 года. Она вручается за вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медаль носит имя писателя-фронтовика, журналиста и военного корреспондента Александра Твардовского, автора поэмы «Василий Тёркин», которая стала символом мужества и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны, олицетворяя взаимосвязь культуры и военного подвига.

Награды деятелям культуры вручила министр культуры РФ Ольга Любимова. Среди награжденных медалью — севастополец Андрей Соболев — поэт, бард, журналист и общественный деятель. Десять лет он ездит на Донбасс с гуманитарной и культурной миссией.