Новорожденным закупят умные колонки с Алисой

В Севастополе умные станции Яндекса хотят добавить в перечень предметов первой необходимости пунктов проката для детей в возрасте до двух лет в рамках реализации федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

Вопрос об этом прозвучал 20 февраля на заседании городского правительства после доклада директора департамента труда и соцзащиты Елены Сулягиной. Она рассказала о расширении имеющегося перечня из 29 наименований еще восемью, которые родители смогут получить в бесплатное пользование по рождению ребенка. Список дополнен электрической колыбелью, сумкой-органайзером для детских принадлежностей, шкафом для детских вещей, полкой, качалкой для новорожденного и некоторыми другими предметами. По словам Е.Сулягиной, в 2025 году предоставляемой услугой воспользовались 1206 семей. В этом году уже 77 семей получили 289 закупленных предметов.

Губернатора Михаила Развожаева заинтересовало наличие в предоставляемом списке радио- и видеоняни. По словам Е.Сулягина, есть и то, и другое, а также подвесной мобиль — развивающий элемент на кроватку. В ближайшее время планируется закупить защитные бортики на кровать, которые очень востребованы родителями.

— Из 37 наименований у нас полный перечень, — объяснила она.

На вопрос главы города «об умной колонке с Алисой», глава департамента ответила, что ее нет в рекомендованном перечне Министерства труда и соцзащиты, но можно приобрести за счет средств субъекта.

— Напишите в Минтруд и посмотрите, штук 10 купим за счет субъекта. И программы соответствующие для малышей. Ветеранам зашло на «ура», особенно тем, кто читать уже не может. С несколькими общался, дарил колонки. Это прекрасная история, новая жизнь началась: слушают теперь книги, радиоспектакли. Для детей же есть специально разработанные программы, это тоже мамочкам определенная помощь, — поручил градоначальник.