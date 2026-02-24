С маршрутом на Северную сторону поручено разобраться в короткие сроки

Новый регулярный рейс будет ходить от Графской пристани до пл.Захарова со всеми остановками.

Накануне в рамках телеэфира губернатор Михаил Развожаев сообщил, что вопрос организации постоянного автобусного маршрута, который свяжет площадь Южную сторону с Северной, прорабатывают в правительстве Севастополя. А пока департаменту транспорта нужно разобраться с компенсационным маршрутом «Пл.Нахимова – пл.Захарова», который выходит на линию, когда закрывают рейд. В последнее время это происходит почти ежедневно.

Но компенсационными маршрутами не предусмотрены остановки по ходу движения, что вызывает недовольство пассажиров. Такое положение также вызвало возмущение губернатора Михаила Развожаева, которое он высказал 20 февраля на заседании правительства своему заместителя Павлу Иено.

— Системное решение уже проработано — на постоянной основе автобусы будут ходить с площади Захарова на площадь Нахимова. В случае объявления тревоги любого типа, он сразу становится компенсационным маршрутом, без задержки, — объяснил П.Иено.

На это глава города потребовал, чтобы были разработаны ключевые остановки.

— Потому что маразм же! Люди едут на Северную сторону, ваши водители включают круглые глаза и говорят, что у них же компенсационный маршрут, поедем без остановок, на площадь Захарова мы вас и отвезем. А то, что человек едет на катере до площади Захарова, а потом едет до остановки, которую он проезжает на автобусе, но выйти не может, это же идиотизм! Я понимаю, что вы под 90 градусов можете все мыслить, а вот под 35, 45, 65... Жизнь многообразней, чем 90 градусов. Решайте! На следующей неделе чтобы этот вопрос закрыли! Перекрытие рейда сейчас регулярное идет, — возмутился глава города.