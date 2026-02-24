Главная Новости Технологии

Продажу разработанных в Севастополе подводных беспилотников начнут в 2026 году

Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА), разработанные в Севастопольском государственном университете (СевГУ) и позднее выкупленные компанией «Робокорп» (корпорация ITG), выведены на рынок. Первые заказчики уже есть, и начать продажи планируется в 2026 году, сообщил ТАСС основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ ПАРК РУС» Дмитрий Гачко.

«Некоторое время назад «Робокорп» выкупил у университета права на разработку этих ТНПА. Проект был доработан и коммерчески «обернут», активно прошли предпродажные показы потенциальным заказчикам. Технически мы готовы, и в этом году ожидаются первые продажи — рассчитываем, что удастся оформить первую партию уже к середине года. На данный момент аппараты заинтересовали частные сервисные компании, которые оказывают в России услуги по обследованию портовой инфраструктуры», — рассказал Д.Гачко.

Он пояснил, что такие работы очень востребованы. С одной стороны, необходимо оценивать износ сооружений и вовремя выявлять дефекты, а также выполнять некоторые другие работы — и ТНПА позволяют делать это быстрее, дешевле и безопаснее, чем было бы с привлечением водолазов.

«Фактически, уже можно говорить, что разработка выведена на рынок», — добавил Д.Гачко.

Особенности аппарата

Как уточнил ТАСС генеральный директор компании «Робокорп» Алексей Чуклин, организация на основании лицензионного договора приобрела у СевГУ патент на подводный аппарат с Y-компоновкой движителей. Это инженерное решение обеспечивает движение аппарата по всем шести степеням свободы при использовании шести моторов вместо восьми, как в традиционных схемах. Такая конструкция делает устройство более компактным и энергоэффективным при сохранении высокой маневренности.

«С учетом потребностей потенциальных заказчиков была несколько изменена конструкция аппарата, увеличен аккумуляторный отсек и, соответственно, емкость батарей, а значит – и автономность работы аппарата под водой. Добавлено востребованное оборудование: гидролакатор бокового обзора для функционирования в условиях низкой видимости, гидроаккустическая навигационная система для определения местоположения ТНПА. Также на постоянной основе ведется доработка программного обеспечения, в том числе с расширением интеллектуальных способностей аппарата. В итоге сложный программно-аппаратный комплекс позволяет выполнять различные подводные миссии», — отметил А.Чуклин.

О разработках СевГУ

СевГУ уже несколько лет участвует в программе «Приоритет-2030» и реализует три стратегических технологических проекта. Одним из них является разработка комплекса технологий в области робототехники и искусственного интеллекта, которые позволят создать роевые морские системы – то есть комплексы, в составе которых беспилотные аппараты будут скоординированно выполнять миссии сразу в нескольких средах: в воздухе, на воде и под водой. Разработка подводных аппаратов ведется в рамках этой программы.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2025 году отмечал, что уровень коммерциализации научных разработок в России недостаточно высок, и его необходимо поднимать. При этом СевГУ – довольно молодой вуз, он образован после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, и работа по выводу изобретений на рынок здесь по сравнению с многими университетами РФ только начата. Для более эффективной коммерциализации разработок вуз сотрудничает с партнерами, в том числе — с корпорацией ITG.

Подводный «Херсонес»

Как сообщала пресс-службу Севастопольского госуниверситета, ТНПА «Херсонес» разработан специалистами молодежной научно-исследовательской лаборатории «Робототехника и интеллектуальные системы управления» СевГУ в рамках реализации программы деятельности Межрегионального научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех».

Это малогабаритный (до 20 кг) аппарат, оснащенный уникальной Y-компоновкой движителей, разработанной в СевГУ и защищенной патентом. Компактные размеры и легкость ТНПА делают его удобным для транспортировки и операции в труднодоступных местах. Оснащение системы технического зрения позволяет аппарату эффективно взаимодействовать с окружающей средой и проводить анализ данных в реальном времени. Глубина погружения аппарата составляет до 200 метров.

Особенность такой компоновки в том, что достигается большая маневренность при использовании всего шести движителей. Классические компоновки позволяют достичь такой же маневренности только при использовании восьми движителей.

