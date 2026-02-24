Полотна Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги

Произведения Исаака Левитана, Ильи Репина, Валентина Серова, Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова и других мастеров XVIII–XX вв. выставят на торги 1 марта в Москве суммарно за миллиард рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского аукционного дома.

Самым дорогим лотом стал пейзаж «Лунная ночь в Крыму» кисти Ивана Айвазовского, оцененный в 60 млн рублей.

«В этот раз аукцион удивит по-настоящему исключительным провенансом лотов: в каталог вошли произведения из частных коллекций, ранее участвовавшие в выставках уровня Третьяковской галереи, а также вещи из собраний людей, чьи имена неотделимы от истории России.<...> Чистый провенанс работ, редкие техники и музейный масштаб произведений сформировали общую стоимость коллекции — один млрд рублей, что делает предстоящие торги самым громким событием арт-сезона. <...> Жемчужиной собрания эксперты называют пейзаж «Лунная ночь в Крыму» кисти Ивана Айвазовского, 1861 год. Эстимейт полотна размером более полуметра с автографом мастера составил 60 млн рублей», — говорится в сообщении.

В топе лотов также пейзаж И.Левитана «Восход луны. Деревня» (1989 г.), оцененный в 50 млн рублей. Работа изредка экспонировалась в Государственной Третьяковской галерее в 1938 и 1960 гг., а также в Государственном Русском музее в 1960–1961 гг.

«Несмотря на безусловную музейную ценность, это произведение выходит за рамки исключительно академического восприятия. Его можно назвать эстетским в прямом смысле слова: работа не только достойна собрания государственного фонда, но и способна стать смысловым и эмоциональным центром домашнего интерьера или частного пространства», — отметил историк искусств и коллекционер Сергей Подстаницкий. Работа подписана лично художником.

Кроме того, в числе лотов 25 портретов. Так, зрителям представят «Нарцисса» И.Репина (1917 г.) с начальной ставкой в 45 млн рублей. Ее в 1920 г. приобрел из личной коллекции художника юрист и покровитель искусств Василий Леви. Как отмечают в пресс-службе, в образе Нарцисса представлен внучатый племянник мастера Алеша Репин. Особое место на торгах занимает полотно Валентина Серова «За шитьем», изображающее молодую женщину за работой. Произведение оценивается в 50 млн рублей. В разделе портретов также встречаются работы Кузьмы Петрова-Водкина, Тимофея Неффа, Филиппа Малявина и Константина Сомова.

Другие лоты

Редчайшим эксперты Московского аукционного дома называют рисунок И.Айвазовского «Пароходофрегат Владимир» (1852 г.). На нем художник путешествовал с императором Николаем I. «Находясь на борту пароходофрегата «Владимир», русский император Николай I, возвращаясь в Россию из европейского путешествия, обращаясь к командиру судна по поводу гребных колес, сказал: «Вот это, я понимаю, махины... Знаешь, я против гребных винтов. Какие-то маленькие, юркие, скрытные, не видно, как и работают. Что бы там не говорили, не верю я в них»... Примечательна еще одна историческая деталь: всего спустя год после этого путешествия пароходофрегат «Владимир» был задействован в первом в мировой истории морском бое между паровыми кораблями», — дополнил С.Подстаницкий.

Обращает на себя внимание полотно кисти Василия Поленова «Палестинский дворик» (1881–1882 гг.). Произведение погружает зрителя в атмосферу Древнего Востока, которую художник запечатлел во время своих путешествий по святым местам. Известно, что эта картина ранее принадлежала семье В. Н. Меркулова, министра госбезопасности СССР, и его жене Лидии Дмитриевне, которая была прямым потомком генерал-губернатора Санкт-Петербурга графа Михаила Милорадовича и родственницей Михаила Кутузова. Оценочная стоимость картины, подписанной художником, составляет 12 млн рублей.

Также на аукционе представят работы Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Владимира Маковского, Константина Коровина, Петра Кончаловского, Михаила Нестерова и других мастеров. Также можно будет оценить современное искусство, старинные иконы и предметы декоративно-прикладного искусства. Среди лотов: «Ежик в тумане» Юрия Норштейна с эстимейтом 100 тысяч рублей, работы Эрнста Неизвестного (2,5 млн рублей) и Оскара Рабина (3 млн рублей).