Парк социальных такси будут пополнять

На дефицит социальных такси в Севастополе было обращено внимание на заседании правительства города 20 февраля.

Из пояснений директора департамента труда и соцзащиты Елены Сулягиной следует, что несколько машин сейчас находятся в ремонте, а имеющихся не хватает.

— Поэтому мы уже подготовили предложения о возможности увеличения штата автомобилей и проведение ремонта, — обратилась она к губернатору Михаилу Развожаеву.

— Их в принципе мало. Предприятие за собственные деньги в прошлом году приобретало. Но спрос увеличивается. Сейчас их всего 11 единиц, две находятся в ремонте. Это автомобили «Форд», по которым поставка оборудования с учетом санкционного воздействия невозможна, — прокомментировал ситуацию директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

По информации Е.Сулягиной среди нуждающихся с социальном такси есть категория, которая имеет право пользоваться им без ограничения. Это диализники и люди с иммунными заболеваниями. Всего же социальным такси пользуются около 600 человек в месяц: они могут подавать бесплатные заявки до шести раз.

— И что, 11 машин могут справиться с этим количеством заявок? — спросил глава города, на что получил ответ о необходимости закупить, как минимум, еще две машины.

— Минимум 20, мне кажется, надо купить. Давайте посчитайте, посмотрите реально потребность, сколько у вас в день не обеспечивается, — продолжил М.Развожаев.

Программа социального такси действует с 2016 года и реализуется предприятием «Севэлектроавтотранс» при поддержке правительства города.