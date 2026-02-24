Новые зоны платных парковок наконец-то заработали

С 24 февраля оплачивать стоянку необходимо у бывшей гостиницы «Украина» и на заправке у поворота в Балаклаву, в районе Ялтинского кольца.

Ранее департамент транспорта сообщал, что взимание платы за парковку на этих площадках начнется с 16 февраля. Однако к этой дате завершить организационные процедуры не удалось: в приложении RuParking новые зоны парковки не появились, а мешки на знаках продолжали висеть.

При попытках выяснить, почему платные парковки не заработали, в отделе контроля за платными парковками просто бросали трубку, услышав неудобный вопрос. В пресс-службе также не захотели дать разъяснений по поводу отсрочки.

Спустя неделю после объявленного срока в приложении появилось уведомление: парковки начнут работать в платном режиме с 24 февраля.

Напомним, у дома №2 по ул.Гоголя (это бывшая гостиница «Украина») — 36 платных парковочных мест — зона №2062. Режим работы и тариф аналогичны действующему в центре Севастополя— 35 рублей в час с 8:00 до 20:00, первые 15 минут, а также в субботу и воскресенье — бесплатно.

На ул.Сапунгорской, 32-А (в районе Ялтинского кольца, у автозаправки TES) — 32 круглосуточных платных парковочных места — зона №4002. Стоимость — 50 рублей в час, зато бесплатны первые 45 минут.

Теперь в Севастополе 3220 платных парковочных мест на 146 парковках. Все три платные парковочные зоны (на центральном кольце, в Балаклаве и в районе улицы Сапунгорская) отмечены на сайте sevparking.ru и в мобильном приложении.

Способы оплаты парковки

Как оказалось, с 1 февраля 2026 года оплатить парковку по СМС для абонентов МТС нельзя. Также оплата парковки через банковские кассы и банкоматы невозможна!

Департамент транспорта Севастополя рекомендует воспользоваться альтернативными методами:

— мобильное приложение RuParking;

— личный кабинет веб-портала;

— СМС-сообщение на номер 7878 с телефона не МТС;

— терминал PayBerry;

— сайт PayBerry;

— паркомат;

— наличными через терминалы сторонних организаций. Их расположение также можно найти на сайте sevparking.ru;

— постоплата на интернет-портале sevparking.ru и в мобильном приложении RuParking.

Кто часто пользуется платной парковкой, может приобрести парковочный абонемент на месяц, полгода или год.