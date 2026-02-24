День народной воли отметили на 35-й батарее

События Русской весны вспоминали 23 февраля в музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». К полудню здесь на «Встречу друзей» собрались те, кто принимал участие, сопереживал событиям февраля-марта 2014 года или активно интересуется ими теперь.

В те дни музейный комплекс стал идейным вдохновляющим центром происходящих событий, а после — традиционным местом сбора бойцов самообороны из числа неравнодушных севастопольцев.

В этот раз, кроме них и сотрудников музея, на батарею пришли руководители города, ветераны Черноморского флота, воины-интернационалисты, члены общественной организации «Республика», гости Севастополя. Как напомнил собравшимся недавно назначенный новый директор музейного комплекса «35-я береговая батарея» Станислав Нагорный, это 12-я такая встреча. На ней присутствовал и прежний директор Валерий Володин, который продолжает вести большую работу на батарее в качестве общественника. Он и теперь взял на себя роль ведущего, первым предоставив слово губернатору Михаилу Развожаеву, который назвал события в Севастополе 23 февраля великим началом Русского мира.

— Время идет, в этом году уже 12 лет с тех исторических событий. Какие-то краски начинают стираться, появляются многочисленные интерпретации, версии, гипотезы. Здесь собрались люди, которые точно знают, как было, готовы постоянно говорить и рассказывать потомкам и молодому поколению севастопольцев, — обратился к собравшимся глава города.

Вспомнили на встрече и о русском движении и русской идее, а также об основателе музейного комплекса «35-я Береговая батарея» Алексее Чалом.

— Не знаю, как бы сложились события 23 февраля 2014 года, вышли ли бы на этот митинг или нет, если бы не было человека, который сказал слово, объединил и повел вперед, — сказала сенатор совета Федерации РФ Екатерина Алтабаева.

На территории музейного комплекса в этот день открылись две выставки. Экспозицию «Мы сохранили твой портрет» посвятили судьбам четырех защитников города Севастополя в 1941–1942 гг., составленным по воспоминаниям и семейным альбомам.

На второй выставке, названной «Грозы сии пойдут на пользу России», представлены образцы оружия ВС РФ, а также трофейное оружие ВСУ. Среди экспонатов — транспортно-пусковой контейнер ЗУР 57Э6М модернизированного ЗРПКа ближнего действия «Панцирь— СМ», БПЛА дальнего действия «Герань-2», проникающая фугасная боевая часть БПЛА Shahed-136 (Иран), 100-мм противотанковая пушка МТ-12 («Рапира»), созданная в начале 60-х годов.

Наряду с этим на выставке представлены трофейные фрагменты дальнобойной крылатой ракеты-дрона «Пекло», высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM- 88 HARM, оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS, высокоточной крылатой ракеты большой дальности SCALP/Storm Shadow и др.

Участники встречи возложили цветы к памятному знаку «Защитникам Севастополя, шагнувшим в бессмертие». А после — по традиции участников мероприятия пригласили отведать кашу из полевой кухни.