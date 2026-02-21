Переход на летнюю резину рекомендован при среднесуточных температурах выше +8

«Замена зимней резины на летнюю рекомендуется при стабильной среднесуточной температуре воздуха плюс 8-10 градусов, когда исчезает риск заморозков и гололедицы. [В Крыму] переход осуществляется обычно с середины марта до апреля, — сказал представитель ГАИ. — Однако при резких похолоданиях, часто в горах, лучше подождать».

В соседнем Севастополе основная масса жителей учитывает все риски и ответственно подходит к подготовке автомобиля к смене сезона. «В нашем городе довольно теплый климат относительно других регионов РФ, — отметили в управлении ГАИ. — Климат Севастополя славится своей капризностью. Днем воздух может прогреваться до плюс 15 градусов, а к ночи температура резко падает до нуля и ниже. Высокая влажность воздуха, характерная для прибрежной зоны, превращает это колебание температур в настоящую ловушку. Утром на дорогах и особенно в низинах образуется тончайший слой наледи, по которому летняя резина не способна двигаться безопасно». Это справедливо не только для города-героя, но и для значительной части Крымского полуострова.

Не торопиться со сменой покрышек ГАИ рекомендует в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, где настоящая весна с плюсовыми температурами приходит позже календарной, иногда ближе к апрелю. Руководитель Волгоградской автошколы ДОСААФ России Наиль Мухтаров в беседе с ТАСС призвал быть особенно внимательными молодых водителей, только получивших водительские удостоверения и не имеющих большого опыта вождения. Даже если несколько дней в марте могут быть теплыми, а на дорогах нет снега, важно учитывать, что погода капризна весной и часто преподносит сюрпризы в виде неожиданно выпавшего снега в середине месяца. Он порекомендовал автолюбителям следить за прогнозами погоды и, соответственно, «переобуваться» в период устоявшегося тепла.

Председатель ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин в беседе с ТАСС напомнил, что закон не регламентирует сроки смены зимней резины на летнюю. «Производители, в основном, рекомендуют использование летних шин, когда температура повысилась до плюс 10 градусов, — сказал он. — Также стоит отметить, что использование зимних шин летом может привести к дорожным происшествиям, потому что зимняя шина более мягкая и предусмотрена для минусовых температур. Естественно, степень сцепления автомобиля с асфальтом в жаркие периоды у зимних шин гораздо ниже, чем у летних и также наоборот — у летних зимой резина более твердая и сцепление хуже».

Говоря о стоимости услуг шиномонтажа в этом сезоне, А.Цуркин отметил незначительное подорожание. «Естественно, в рамках инфляции услуги на шиномонтаж относительно прошлого года подорожали, но незначительно. Порядка, наверное, 10-20% в зависимости от разных регионов», — добавил он.