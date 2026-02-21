Назначили еще одного заместителя губернатора

— Хотел проинформировать о продолжении кадровых изменений в правительстве Севастополя. Состоялись все необходимые согласования и сегодня мной будет подписан указ о назначении Сергея Михайловича Арефьева исполняющим обязанности заместителя губернатора Севастополя, — представил глава города назначенца.

Он также сообщил, что С.Арефьев давно служит в Севастополе: работал в органах прокуратуры Российской Федерации, а также в Следственном комитете. Теперь же ему предстоит курировать департамент общественной безопасности, который ранее непосредственно подчинялся губернатору и управлению делами губернатора и правительства города.

— Рассчитываю, что Сергей Михайлович сможет обеспечить эффективную работу и нашего оперативного штаба, собственно до недавнего времени он был членом оперативного штаба. Он прекрасно понимает все нюансы. С учетом осложняющейся обстановки в городе, необходимо интенсифицировать работу и взаимодействие с подразделениями Министерства обороны, дислоцированными в Севастополе, с Черноморским флотом и другими правоохранительными органами, которые участвуют в обеспечении безопасности севастопольцев, — представил своего нового зама М.Развожаев.

С.Арефьев — генерал-лейтенант юстиции, ему 64 года.

Семеро из 11 замов губернатора, в том числе и новый назначенец, пока работают с приставками и.о. Для утверждения в должности им необходимо получить одобрение депутатов заксобрания Севастополя.