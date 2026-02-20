Театр Луначарского представил спектакль «Медведь»

Это история о судьбе человека, который в процессе преодоления жизненных перипетий формирует характер и приходит к себе настоящему. Сюжет основан на реальных событиях — рассказе участника специальной военной операции о том, почему он отказался от благополучной жизни, как принял решение стать воином и защищать Родину.

Пьесу написал директор архангельского театра драмы Сергей Самодов в соавторстве с коллегой Еленой Ильиной в рамках лаборатории «Актуальная драматургия по теме СВО» Академии творческих индустрий «Меганом» в 2023 году. По словам С.Самодова, в процессе работы он пытался найти героя нашего времени. Это одно из 12 драматических произведений, которые будут поставлены в 10 городах страны. Все они объединены проектом «СВОи. Непридуманные истории» и поддержаны Президентским фондом культурных инициатив.

В прошлом году в севастопольском театре им.Луначарского в рамках проекта «Честное слово. Новая драма» артисты прочитали текст пьесы для зрителей. На обсуждении сразу было принято решение ставить спектакль.

Важный вопрос, который поднимался на читке: актуально и можно ли в принципе ставить спектакли о том, что происходит здесь и сейчас. Поскольку о войне надо говорить честно либо не говорить вообще. Эту тему создатели спектакля вынесли на суд зрителей. Один из героев постановки как раз задается этим вопросом: можно ли играть на сцене и вообще вести беззаботную жизнь, когда рядом умирают люди.

— Драматург Сергей Самода в соавторстве с Еленой Ильиной создали пьесу на основе документального материала. Есть материальное интервью Артура (прототипа главного героя) и это интервью демонстрировали в рамках режиссерской лаборатории на «Тавриде». Именно там искали художественные образы и язык символов, которые бы позволили документальный материал переложить на язык театра таким образом, чтобы он обрел некий художественный образ. Эта пьеса — синтез документального материала и мифологического сюжета. Жанр пьесы — былина нашего времени, — рассказала режиссер-постановщик спектакля Наталья Слепченко.

Спектакль получился многослойным — это рассказ, как ставят спектакль о герое СВО. Мифологичность поддерживается легендой о богатыре Сослане — главном герое нартского (осетинского) эпоса. По сказанию, он рожден из камня и закален в молоке волчицы. В спектакле проводится параллель между мифом и былью, между былинным богатырем и реальным героем.

— Самое главное в этой работе, что она честная. Документальный театр — предполагает честность и передачу истинного смысла без приглаживаний. Тогда получается правдивый диалог со зрителем, порой тяжелый сердцу, но такой нужный в наше время, — поделился впечатлениями о работе в спектакле актер Кирилл Паниотов (режиссер спектакля внутри спектакля).

По его словам, формат, который сложился в этой постановке: спектакль в спектакле — интересен тем, что рассматривает судьбу героя под разными углами. По его мнению, жанр былины в наше время хоть и забыт, но весьма актуален и позволяет показать, что героями не рождаются, а становятся.

— Это очень интересно, когда актер, которого играет Виталий Омельченко, и герой Артур, которого играет Илья Синькевич, — как бы сходятся вместе на одной сцене и становятся олицетворением силы духа, которая не ломается ни под каким гнетом обстоятельств, — считает К.Паниотов.

— История очень трепетная, даже немного личная. Не каждый возьмется ответственно и честно говорить на эту тему, но вот мы это на свои плечи возложили и пытаемся оправдать ожидания зрителей, — отмечает Виталий Омельченко. В спектакле он играет главного героя.

Премьеру сыграют в канун Дня защитника Отечества — 20 и 21 февраля на малой сцене театра. Спектакль длится 1 час 10 минут без антракта.