Пять инвесторов получили субсидии на строительство глэмпингов в Крыму

Пять инвесторов суммарно получили более 140 млн рублей на строительство пяти глэмпингов в Республике Крым, сообщил ТАСС министр курортов и туризма Сергей Ганзий.

«В настоящее время ведется работа по созданию пяти комплексов модульных некапитальных средств размещения на 286 номеров, 186 из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Сумма субсидии на 2026 год — 140,6 млн рублей, сумма собственных вложений инвесторов — 183,4 млн рублей», — рассказал он.

В 2025 году в регионе уже было создано два комплекса модульных некапитальных средства размещения (в селе Мысовое Ленинского района и в селе Малореченское в городском округе Алушта) общей вместимостью 18 номеров. Общая стоимость проектов составила 88,7 млн рублей, из них 26,2 млн рублей — в качестве субсидии из федерального бюджета.

В апреле 2025 года правительство России утвердило правила предоставления субсидий на создание модульных средств размещения туристов в 2025–2027 годах. Среди приоритетных направлений — реализация инвестиционных проектов в исторических регионах и на территориях особых экономических зон туристско-рекреационного типа, строительство объектов вблизи автомобильных туристических маршрутов, проходящих по участкам федеральных дорог М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток».