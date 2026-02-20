Награды — за разминирование
В преддверии Дня защитника Отечества в МЧС России вручали государственные награды 30-ти сотрудникам. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Среди награжденных — четверо пиротехников Главного управления МЧС России по Севастополю.
За самоотверженность и профессионализм в ходе выполнения задач по очистке территорий от взрывоопасных предметов, в том числе в зоне СВО и в Курской области, севастопольские сотрудники МЧС удостоены Ордена Мужества и медалей «За отвагу».
«Гордимся вашей доблестью!» — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.