Награды — за разминирование

Рябов Михаил

В преддверии Дня защитника Отечества в МЧС России вручали государственные награды 30-ти сотрудникам. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Среди награжденных — четверо пиротехников Главного управления МЧС России по Севастополю.

За самоотверженность и профессионализм в ходе выполнения задач по очистке территорий от взрывоопасных предметов, в том числе в зоне СВО и в Курской области, севастопольские сотрудники МЧС удостоены Ордена Мужества и медалей «За отвагу».

«Гордимся вашей доблестью!» — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

