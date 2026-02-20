Награды — за разминирование

За самоотверженность и профессионализм в ходе выполнения задач по очистке территорий от взрывоопасных предметов, в том числе в зоне СВО и в Курской области, севастопольские сотрудники МЧС удостоены Ордена Мужества и медалей «За отвагу».

«Гордимся вашей доблестью!» — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.