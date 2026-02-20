На выставке Олега Танцюры — пейзажи и картины-размышления

В МКЦ «Бухта Казачья» открылась выставка севастопольского художника-мариниста Олега Танцюры «Одна земля – одна судьба». Экспозиция приурочена к Дню защитника Отечества и Дню Народной воли.

Автор работ — в прошлом флотский офицер, прослуживший в инженерной службе ЧФ более 30 лет.

— Я 32 года служил, работал по профессии, но теперь занимаюсь своим призванием — живописью. С 2004 года являюсь членом Международного Художественного Фонда, Творческого союза художников России, а также Профессионального союза художников, — говорит о себе О.Танцюра.

Художник считает, что работает в традициях русского реализма. Его произведения хранятся в Московской Патриархии, мэрии Москвы, Третьяковской галерее, в частных коллекциях в России, Украины, Финляндии, Норвегии, Франции, Италии, Великобритании, Германии, США.

О.Танцюра художник-маринист, но кроме работ, посвященных морю, в нынешней экспозиции представлены его исторические работы, пейзажи, картины-размышления.

Выставка продлится до 22 марта, вход свободный.