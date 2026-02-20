На холстах — Крым и Камчатка

Авторы картин — художники Изабель Махмудова и Виктор Чижов, выбирая название, оттолкнулись от того, что вместе им в этом году исполняется сто лет. Этот факт позволяет им видеть мир с позиций уже прожитого века.

И.Махмудова пишет суровые пейзажи Камчатки, а В.Чижов — нежные цветы Крыма. Вместе это создает жанровое разнообразие: экспрессионистические холсты авангардного толка. Баталист В.Чижов сейчас представил живописное ощущение умиротворения и блаженства — виды пляжей «Затерянного мира» на мысе Айя — и сюжеты, наполненные сценами гладиаторских боев.

— От края и до края! Таким образом, выставка охватывает весь спектр чувств художников, — утверждает В.Чижов, тем не менее предоставляя право судить и делать выводы посетителям выставки.

Открытие экспозиции 20 февраля в в 18:30.