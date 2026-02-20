Мужчина погиб, женщина пострадала в результате атаки ВСУ на Севастополь
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, сообщил утром 20 февраля о последствиях атаки губернатор Михаил Развожаев.
В районе Камышовского шоссе от падения осколков от сбитого БПЛА 30-летний мужчина получил осколочное ранение головы и грудной клетки. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место, проводила реанимационные мероприятия, но спасти раненого не удалось.
Кроме того, пострадала 90-летняя женщина. В ее квартире на ул.Федоровской ударной волной от сбитого БПЛА выбило стекла. Пострадавшая получила поверхностные раны голени и глаз. Также на этой улице в Каче в торец дома попал крупный осколок от сбитого БПЛА. Выбиты стекла в трех квартирах, повреждена газовая труба.
В Камышовой бухте в двух многоквартирных домах на ул.Маршала Крылова выбиты стекла в трех квартирах. В переулке Ставковый получили повреждения девять частных домовладений. На ул.Бориса Михайлова также обнаружены осколки БПЛА и повреждено несколько окон в одном из многоквартирных домов.
Повреждения получили 11 автомобилей. Сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками.
Губернатор поручил своему заму Максиму Ковалеву устранить повреждения в домах и подсчитать ущерб. Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов по моему поручению начали подомовой обход.
Все службы продолжают свою работу.
Не подходите к крупным частям сбитых БПЛА, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112.