К лету торговые павильоны должны стать типовыми

До 1 июня владельцы всех нестационарных торговых объектов (НТО) должны привести их внешний вид в соответствие с новыми требованиями.

Этот вопрос обсуждался на расширенном заседании комитета по экономике и инвестициям Законодательного собрания Севастополя. Директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева напомнила, что в соответствии с решением правительства города от 19 сентября 2024 года новые киоски необходимо устанавливать с учетом новых правил, а для всех ранее установленных предусмотрен переходный период до 1 июня 2026 года. Именно поэтому уже сейчас предпринимателям важно задуматься, как привести свои НТО в соответствие.

Для единообразия внешнего вида городских НТО департаментом архитектуры были разработаны и утверждены три типовых архитектурных решения НТО: исторический, балаклавский и современный, с соответствующим для каждого внешним видом и цветом. Современный позже дополнили еще более современным — зеркальным.

С порядком согласования эскизных проектов внешнего вида НТО можно ознакомиться на сайте правительства Севастополя.