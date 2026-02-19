У «Родины» обвалилась часть стены

Пострадавших нет. Проводится дополнительное обследование конструкций кинотеатра на набережной Назукина в Балаклаве.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, «в ходе проведения работ на объекте культурного наследия кинотеатр «Монпепос», известного севастопольцам как кинотеатр «Родина», произошло частичное осыпание одной из стен».

Пострадавших в результате инцидента нет, все необходимые меры безопасности соблюдены. Здание кинотеатра, построенного в начале 20 века, крайне ветхое. Работы выполняются в строгом соответствии с согласованной научно-проектной документацией и под контролем профильных специалистов в области сохранения объектов культурного наследия.

«Осыпавшийся участок будет воссоздан с максимальной исторической достоверностью — на основании архивных материалов, обмерных чертежей и с применением конструктивных решений и материалов, соответствующих оригинальным», — пообещали в подрядной организации. Совместно с проектировщиками и технадзором проводится дополнительное обследование конструкций. Будут предприняты дополнительные меры по усилению существующих элементов здания.

Напомним, что в 2025 году в здании кинотеатра были проведены противоаварийные работы — комплекс мероприятий по укреплению конструкций. Работы выполнила лицензированная компания, специализирующаяся на реставрации объектов культурного наследия.

После реставрации в «Родине» появятся три современных кинозала и летний кинотеатр, кафе-бистро, панорамный кино-бар, туристско-информационный клуб и выставочное пространство.