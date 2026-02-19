Синоптики обещают шторм

Усиление ветра до 28 метров в секунду и морские волны до 3 м высотой ожидаются в Севастополе в ближайшие сутки, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что несущий снежную стихию циклон с Адриатического моря зародился около двух суток назад и следует в Центральную Россию через Балканы и Черное море. Сейчас циклон достиг территории Крымского полуострова, к полудню четверга он будет бушевать на территории Москвы и Центральной России.

«Синоптики сообщают, что в ночь на 19 февраля ожидается усиление северо-западного ветра до 23-28 м/с. Морские волны могут достигнуть 3 метров. Утром такая погода сохранится. Также в прогнозе дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

В главке предупредили, что в связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений. Опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и неукрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.

В управлении призвали быть внимательными к детям, пожилым и маломобильным гражданам, не выпускать домашних животных из дома. Также рекомендуется отказаться от дальних поездок, выхода в море, не выходить на берег, в горы и лес.