Севастополь — на 12 месте по качеству жизни

Как сообщается, рейтинг качества жизни — это интегральный инструмент оценки усилий региональных команд по достижению национальных целей в части улучшений качества жизни граждан и повышения благополучия российских семей.

Для оценки используют 149 показателей по 12 направлениям: народосбережение, жилищные условия, укрепление и охрана здоровья, работа и свое дело, благоустройство, социальная защита, образование и развитие, транспорт, экология, материальное благополучие, спорт, культура и досуг, безопасность.

Во главе рейтинговой таблицы — Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область. Последующие позиции занимают Республика Татарстан и Сахалинская область. Место перед Севастополем — у Ямало-Ненецкого автономного округа, а за сразу за городом-героем следует Белгородская область.

Всего же в опубликованною таблицу рейтинга включена информация только по 20 россисйким регионам. Последнюю, 20 строку, занимает Республика Крым.

Распределение мест среди остальных регионов и их результаты — это непубличная информация. Также детальные результаты каждого региона со значениями всех показателей доступны только управленческой команде этого субъекта.

В рейтинге 2025 года Севастополь вместе с Санкт-Петербургом и Крымом оказался в числе лидеров регионов, где самые крепкие семьи (меньше всего разводов), а также по индексу привлекательности для молодежи. Юное поколение россиян хочет жить в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Сахалинской и Нижегородской областях, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Севастополе и Белгородской области.

Национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ разработан для оценки усилий органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни в регионах и сокращения разрывов между ними. Исследование проводится с 2021 года и основывается на данных региональной статистики, результатах социологических опросов, а также данных, собираемых с помощью инструментов геоаналитики.

С 2021 года Севастополь несколько раз менял свое положение в таблице. Так, в 2021 году он оказался на девятом месте, в 2022-м — на 12-м, а через год переместился уже на 16-е. В 2024 году его позиция в рейтинге повысились до 13-й строки, а в 2025 вернулась к результату 2022 года.