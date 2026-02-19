Разрушенный Исторический бульвар обещают восстановить за два года

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» 12 февраля заключила контракт с подведомственным правительству Севастополя АО «Севастопольстройпроект» на реновацию и регенерацию мемориального комплекса обороны города Севастополя в 1854-1855 годов «Исторический бульвар».

Работы по новому контракту на объекте-долгострое пройдут в два этапа. Первый — разработку проектной и рабочей документации с последующим прохождением государственной историко-культурной экспертизы должны завершить в апреле 2027 года. Потом начнется второй этап — строительно-монтажные работы. Сдать бульвар должны 12 февраля 2028 года. Как раз к десятой годовщине начала его ремонта.

Согласно техническому заданию, помимо всех необходимых изыскательских работ, предусмотренных для благоустройства и реконструкции территории Исторического бульвара, будет также проведена реконструкция общественного туалета. В здании музейного мини-тира возле танцплощадки разместят культурно-просветительский отдел, включающий гримерные и склад для оборудования и реквизита. Здание гаража, хозяйственный склад, столярную мастерскую и бывшую танцплощадку отремонтируют с учетом архивных фотографий.

Реконструкция затянулась

Реконструкцию Исторического бульвара в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя начали в 2018 году и обещали завершить к декабрю 2021-го. На работы было выделено 435 миллионов рублей, генподрядчиком стало питерское ООО «Меандр». В 2019 году реконструкция бульвара была приостановлена из-за финансового конфликта и судебных разбирательств «Меандра» и нанятого им субподрядчика ООО «СК «Ирбис».

В 2020 году тендер на строительство и реконструкцию объектов бульвара выиграла московская компания ООО «Равелин». С ней был подписан контракт на 125 млн рублей. Но подрядчик к работам не приступил, а заказал независимую экспертизу проекта. Как оказалось, проект реконструкции Исторического бульвара, разработанный компанией «Ренессанс-Реставрация», был выполнен с нарушениями. Его необходимо было переделать, но денег на это не было.

Подвижки с реставрацией любимого севастопольцами Исторического бульвара начались только в 2025 году, когда распоряжением председателя Правительства России Михаила Мишустина перепроектировать и доделывать мемориальный комплекс назначили АО «Севастопольстройпроект». Тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях сообщил, что с учетом уже подготовленного местными специалистами проекта прохождение экспертизы завершится к весне 2026 года, и можно будет приступать к строительным работам. Но что-то снова с проектом не сложилось, и сроки сдвинулись еще на один год.

Тем не менее пока реконструкция бульвара простаивала на его территории отреставрировали 14 памятников — объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля мемориального комплекса. В отремонтированном здании Панорамы продолжается реставрация живописного полотна и предметного плана. Панораму планировали открыть для посетителей в апреле 2026 года.