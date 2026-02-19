Покажут картины из фондов Музея обороны

Это целый выставочный проект, посвященный защитникам Отечества. В экспозицию включены сюжетные и портретные произведения живописи и графики из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя.



На картинах представлен образ защитника Отечества разных эпох: от Крымской войны до Великой Отечественной.

Главный герой художественных произведений – рядовой и командир, матрос и адмирал, Георгиевский кавалер, Герой Советского Союза, Герой России, неизвестный солдат. На выставке покажут ряд дебютных работ, связанных с современными событиями.



Как сообщается, партнером проекта является Студия военных художников имени М.Б.Грекова.

Выставка будет работать до 7 июня 2026 года.