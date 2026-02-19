«Мангул» – Всероссийская премьера фильма севастопольского продюсера

Премьера фильма «Мангул», о съемках которого рассказывала «Севастопольская газета», состоится 26 февраля. Этот многожанровый триллер, как его определяют столичные кинокритики, снимался в Крыму, а также в Севастополе и его окрестностях. Одна из съемочных локаций – у Белой Скалы в Белогорском районе. Согласно сценарию, это мистическое место напрямую влияет на развитие киносудеб главных героев.

В основе сюжета — история участника боевых действий Олега Мангула, который, вернувшись с войны, становится оперативным сотрудником следственных органов. Его возвращение отягощено осознанием, что на войне он оставил умирать на поле боя сослуживца.

Свое душевное состояние он постоянно срывает на других людях, проявляя необоснованную жестокость к нарушителям закона. В череде событий его посылают расследовать таинственное исчезновение в горах группы студентов. В процессе расследования Мангул сталкивается с некоторыми необъяснимыми явлениями и событиями: ему попадаются неоднозначные свидетели, на его пути встречаются страшные видения и следы, ведущие в горы. Кроме того, Мангул оказывается втянут в опасный конфликт, где реальность и обман переплетаются, а его собственное прошлое начинает играть решающую роль. В итоге. выполняя задание и спасая студентов, О.Мангул исправляет гнетущую его душу ошибку прошлого.

Съемки велись от продюсерской компании «Скабар-фильм», названной по фамилии генерального продюсера фильма — севастопольца Андрея Скабара. Режиссер фильма – Иван Шерстников, знакомый по фильмам «Последний первый день», «Дорога к дому», «Маски», «Пещера», оператор – Геннадий Разбегаев.

В фильме снялись известные столичные актеры Владимир Верёвочкин и Валерия Припасникова, а также артисты севастопольских театров — им.Луначарского и им.Лавренёва: Юрий Пимкин, Илья Спинов, Андрей Дзюбан. Сам А.Скабара в качестве независимого артиста снялся в одной из главных ролей – начальника местного отдела полиции майора Миронова.

Съемки проходили на заводе «Молот» и на территории парка живой истории «Федюхины высоты», в Орловке, Гончарном, Балаклаве. Полностью разрушенные жилые дома, так напоминающие события войны, удалось найти в Севастополе на ул.Истомина.

Как рассказал А.Скабара, фильм снят, в основном, на личные сбережения. При этом из Москвы привезли киноаппаратуру.

Что касается съемочной бригады, а также реквизита, костюмов, пиротехники, транспорта, каскадеров, то с этим проблем в Севастополе не было.

26 февраля фильм выйдет в нескольких сотнях кинотеатров по всей стране, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Мурманске, Омске, Новосибирске. В Севастополе «Мангул» можно будет посмотреть в кинотеатрах «Москва», «Мир кино» (Фадеева, 48), «Октябрь» (в Инкермане).