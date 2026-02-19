К глэмпингу «Золотой балки» строят дорогу

Благоустройство комфортного подъезда к агротуристическому комплексу API Balaklava, расположенному на виноградниках «Золотой балки», у поворота на село Первомайское, обойдется городскому бюджету в 34,5 миллиона рублей.

ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» подписало контракт с АО «Севдорстрой» на выполнение работ по благоустройству подъезда к глэмпингу «Апи Балаклава». Дорогу длинной в 1,26 км должны сдать до конца 2026 года.

Подъездные пути к объекту винного туризма строят в рамках реализации проекта «Терруар Севастополь», в котором сейчас участвует 43 винодельческих компании, а еще три — имеют статус кандидатов.

Как объясняла вице-губернатор Мария Литовко (в правительстве Севастополя она до недавнего времени курировала инвестиции в виноделие), когда на виноградниках участников проекта построена винодельня, правительство города обязуется благоустроить к ней дорогу. Кроме этого все севастопольские винодельни будут объединены кольцевой «винной» дорогой в 120 км.