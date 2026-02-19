Хотят узаконить еще один дом на Девичьей горке

Департамент архитектуры до 26 февраля проводит общественное обсуждение по предоставлению участку, на котором построен дом с адресом ул.Шостака, 41, вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Почему-то этот трехэтажный дом в «закрытом комплексе из трех трехэтажных домов» (так пишут в объявлениях на сайтах по продаже недвижимости) находится на участке без кадастрового номера и вообще не имеющего вида разрешенного использования.

Напомним, что территория под соседними домами — №39 и №43 — ранее предназначалась для строительства индивидуальных жилых домов, но каким-то образом застроилась многоквартирниками. Для них департамент архитектуры в августе 2025 года проводил общественное обсуждение, чтобы назначение земли поменять, а дома узаконить.

Теперь очередь дошла и до дома №41.

В объявлениях уже сейчас пишут: отличная, видовая 2-комнатная квартира в 200-х метрах от Карантинной бухты, земля уже не ИЖС, к территориям Херсонеса отношения не имеет. Документы — кадастровый паспорт, российское право собственности.

Про Херсонес указано не просто так. Дома стоят на Девичьей горке — некрополе древнего Херсонеса. Застраивать эту историческую территорию в советское время было запрещено. Но участки под огороды там раздали. Они в украинское время превратились в участки под ИЖС и активно застраивались. Индивидуальные жилые дома в конечном итоге оказались многоквартирными.