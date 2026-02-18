Волонтерам восстановят документы без уплаты пошлины

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий освобождение некоторых волонтеров от уплаты госпошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Для этого добровольцы должны работать в Донбассе и Новороссии, а также в приграничных и ряде южных регионов России.

Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ, сообщаиет ТАСС.

Действие закона будет распространяться на всех волонтеров, которые осуществляют деятельность по указу Президента РФ «О поддержке волонтерской деятельности на территориях отдельных субъектов РФ». Согласно указу, речь идет о таких субъектах РФ, как Донецкая Народная Республика, Республика Крым, Луганская Народная Республика, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Ростовская, Херсонская области и Севастополь.

Кроме того, закон предусматривает освобождение от уплаты госпошлины волонтеров, участников СВО, членов их семей при обращении в суд с иском об оспаривании решений, действий и бездействия органов власти.

Предусматривается также освобождение от госпошлины религиозных организаций за регистрацию в органах Росреестра передаваемого им государственного и муниципального недвижимого имущества религиозного назначения.

Закон вступит в силу после подписания президентом, в день официального опубликования.