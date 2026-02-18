Суд не удовлетворил ходатайство об УДО экс-министра культуры Крыма Новосельской

Люблинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства об УДО бывшей главе Минкультуры Крыма Вере (Арине) Новосельской, ранее осужденной за получение взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«В удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении отказать», — огласил решение судья.

Представитель СИЗО в свою очередь заявил в суде, что Новосельская характеризуется положительно, а также работает в отряде по хозяйственному обслуживанию. Представитель учреждения поддержал заявленное ходатайство об условно-досрочном освобождении. Представитель прокуратуры ходатайство не поддержал, а также добавил, что назначенный приговором штраф осужденной не выплачивается, а несколько десятков уплаченных ею тысяч рублей несоизмеримы с многомиллионным штрафом. Во время рассмотрения ходатайства 50-летняя Новосельская заявила, что просила отправить ее добровольцем в зону СВО, однако ей было отказано в связи с ее возрастом.

В ноябре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы признал виновной Новосельскую по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Суд назначил ей также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 128 млн рублей, лишил звания заслуженного работника культуры РФ и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.

Как установлено судом, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Суд арестовал ее в ноябре 2021 года. На имущество чиновницы и членов ее семьи был наложен арест.

С 2007 по 2012 год Новосельская была помощником народного депутата Верховной рады Украины Елены Нетецкой. Позже она стала заместителем министра культуры Автономной Республики Крым, а после — художественным руководителем — директором Крымского академического театра кукол. После воссоединения Крыма с Россией Новосельская стала главой министерства культуры республики. 22 ноября 2021 года уволена в связи с утратой доверия.