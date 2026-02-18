Соревнуются за звание «Лучший в профессии»

Студенты Севастопольского профессионального художественного колледжа в рамках регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» соревнуются, кто из них лучший визажист, дизайнер интерьера, художник по дереву и гончар.

С 13 по 20 февраля в Севастополе проходят соревнования по профессиональному мастерству. В региональном конкурсе принимают участие 190 человек по 26 компетенциям. Победители примут участие во Всероссийском конкурсе.

— Сегодня на базе нашего учебного заведения проходит IV региональный этап чемпионата «Профессионалы». Наш колледж участвует в четырех компетенциях: визаж и стилистика, дизайн интерьера, художественная роспись по дереву и ремесленная керамика. Главными экспертами конкурса выступают молодые преподаватели-наставники, — рассказала директор Севастопольского профессионального художественного колледжа Светлана Еременко.

По ее словам, студенты всегда усиленно готовятся к таким чемпионатам. Профессиональный уровень участников значительно выше, чем у рядовых студентов. Это дает им ряд преимуществ, главное из которых — востребованность на рынке труда. А поскольку в конкурсном жюри обычно присутствуют представители работодателей...

Ремесленная керамика

— Сегодня участники конкурса глазируют поверхность декоративных тарелок и панно. Вчера они изготовили изделия на гончарном круге, высушили в сушильных шкафах и обожгли в печах. Сегодня покрывают глазурью, — объяснила эксперт-наставник по ремесленной керамике Екатерина Говорухина.

Конкурсное задание сложное, а критерии оценки — очень детальные. Кроме профессионального мастерства оценивается чистота рабочего места, техника безопасности и многое другое. Глазировку панно студенты выполняют по четкому заданию, а глазировку тарелок — по собственной фантазии, которая ограничена лишь предложенными материалами.

— Сейчас я глазурую панно. К сожалению, одна из моих тарелок треснула в сушильном шкафу и я уже потеряла пару баллов, но надеюсь, что моя работа все равно будет засчитана. Мы все используем одинаковую глазурь, но нам дают еще три цвета, которые мы можем смешивать с базовыми цветами, — поделилась впечатлениями студентка третьего курса специальности декоративно-прикладное искусство и народных промыслов Полина Чумичева.

Художественная роспись по дереву

В соревнованиях по данной компетенции участвуют пять студентов. Они выполняют задания по трем промыслам: хохломской, городецкой и борецкой росписям.

Уровень соревнований очень высок. Все заготовки для росписи — профессиональные: их специально закупают непосредственно на промыслах. На выполнение задания отводится три дня — по одному дню (шесть часов) на каждый промысел.

В последние два года студенты колледжа демонстрируют высокие результаты на финальных соревнованиях по этой компетенции. На Всероссийском чемпионате в Семенове — родине хохломской росписи — севастопольцы заняли второе и третье места.

— Я решил участвовать в соревнованиях, потому что у меня это хорошо получается. Самое сложное из трех заданий — роспись матрешки. Трудно, потому что рисунок необходимо нанести не на плоскость, а на объем. Это элементы городецкой росписи: тут нужны ровные круги, плавные линии и красивые капельки. Не волнуюсь, потому то уверен, что стану победителем, — улыбается студент третьего курса специальности декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Артем Беляев.

Визажисты-стилисты

В конкурсной аудитории, где соревнуются студенты специальности технология индустрии красоты, нужно обязательно соблюдать дресс-код. Все участники — в черных рабочих костюмах, с макияжем и прической. Это необходимый элемент, который также оценивает жюри.

Сегодня студенты выполняют фантазийный макияж с элементами боди-арта. Это сложное трехчасовое задание, требующее от студентов творческих способностей, умения находить вдохновение в процессе работы и воспроизводить живописные элементы на лице.

— Мой фантазийный макияж с элементами кружева — на тему русских сказок. За основу взят волшебный персонаж — Царевна-лягушка. Меня впечатлили зеленое кружево и плавные волнистые линии, которые теперь пытаюсь повторить при нанесении макияжа. Задание у всех участников базируется на орнаментах кружев и русских сказок. У нас только персонажи разные. Здесь мы конкуренты, но в жизни — подружки. Наша победа уже в том, что мы участвуем в этом чемпионате, — считает студентка второго курса факультета технологии индустрии красоты Маргарита Иванова.

Чемпионат «Профессионалы» — всероссийская площадка, созданная для мотивации и повышения престижа рабочих профессий, а также для содействия профессиональному росту молодёжи. Участники конкурса демонстрируют профессиональные навыки по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Конкурсанты, показавшие лучшие результаты на региональном этапе, представляют свои субъекты на итоговом (межрегиональном) этапе. Завершающими событиями чемпионатного цикла 2026 года станут финалы чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий.