Пострадавший при атаке беспилотников мальчик выписан из больницы

Пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на вторник, 17 февраля, ребенок осмотрен врачами и выписан на амбулаторное лечение, сообщил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

«[Ребенок] был привезен на детский комплекс, обследован, уже вернулся домой с родителями», — цитирует губернатора ТАСС.

Он добавил, что у ребенка «небольшие ранения от разбитого стекла».

В ночь на вторник, 17 февраля, воздушная тревога не была объявлена в Севастополе с 23:09 до 6:36 мск. Было сбито 24 БПЛА, в результате атаки пострадал ребенок в садовом товариществе на Фиоленте. Также взрыв беспилотника привел к повреждению нескольких автомобилей и окон в трех домах на ул.Гоголя в центе города.