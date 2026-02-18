Покажут российские беспилотники начала ХХ века

Выставка о первых беспилотниках в России откроется 22 февраля в Кореизе (Большая Ялта), в санатории «Дюльбер». В экспозиции — уникальные копии первого проекта БПЛА, сообщили ТАСС в управляющей компании Vizant.

«Во дворце «Дюльбер» 22 февраля откроется новая выставка, посвященная ранним разработкам беспилотных летательных аппаратов и формированию авиационной мысли в России начала XX века. Экспозиция станет частью музейного проекта и впервые объединит материалы, напрямую связанные с инженерными экспериментами великого князя Петра Николаевича, которые велись именно в Крыму. Впервые в истории будут представлены копии первого проекта БПЛА, разработанного великим князем», — говорится в сообщении.

Уникальный документ был найден в собрании Госархива Российской Федерации, его воссоздали как чертеж и тщательно изучили. Также на выставке будут представлены редкие фотографии, копии писем, схемы летательных аппаратов, навигационные и измерительные приборы начала XX века, элементы аэростатной техники, реконструкции инженерных узлов, демонстрирующие принципы дистанционного управления и автономного полета — часть предметов экспонируется впервые.

Посетители экспозиции смогут узнать о становлении военной авиации и связи Романовых с Качинским летным училищем — одной из первых авиационных школ России, у истоков которой стоял великий князь Александр Михайлович — владелец соседнего с «Дюльбером» имения «Ай-Тодор».

В экспозиции покажут, как идеи, разрабатываемые на южном берегу, находили отражение в подготовке летных кадров Российской Империи, развитии авиационной науки и инженерных подходов. Крым в тот период стал ключевой точкой притяжения для военных инженеров, летчиков-испытателей и исследователей, формируя среду, в которой рождались технологии будущего.

Выставка будет доступна в рамках основного экскурсионного маршрута до 19 апреля.